'Barraca do Beijo 3' chega à Netflix: saiba o que esperar do novo filme da franquia

O filme 'Barraca do Beijo 3' foi lançado oficialmente nesta quarta-feira (11), pela Netflix, e já virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais. Entre as novidades do novo longa, no entanto, uma pergunta parece mais comum: qual o futuro de Elle após sair da escola?

Baseada nos livros da autora Beth Reekles, a série de filmes chega ao terceiro longa, que será o último, para desenvolver as tramas pendentes de Elle (Joey King), Noah (Jacob Elordi) e Lee (Joel Courtney). Veja o trailer:

Ao fim do segundo longa da sequência, a jovem tem em mãos a decisão de escolher para qual universidade deve seguir. No conflito, Harvard representa mais tempo com o namorado, Noah, enquanto a Universidade de Berkeley significa o sonho de anos com Lee, o melhor amigo.

Para acalmar as expectativas de quem ainda não conferiu o filme ou até mesmo de quem deseja reler detalhes da trama, montamos um guia especial das respostas que devem ser respondidas no lançamento. Confira:

O romance de Elle e Noah

Desde o primeiro 'Barraca do Beijo', Elle e Noah tem o relacionamento como centro da trama. No início, o problema era o envolvimento com o irmão do melhor amigo, algo que foi superado após desentendimentos e aceitação.

Legenda: Elle e Noah se separaram no longa anterior, retomaram o relacionamento e agora precisam lidar com o início da vida acadêmica de Elle Foto: divulgação/Netflix

Agora, o entrave agora é outro. Como Elle sempre sonhou em estudar com Lee na Universidade de Berkeley, a escolha de ir para longe é quase um atestado de que a relação com Noah seguirá mantida à distância.

Entretanto, com aceite tanto de Berkeley como de Harvard, a decisão se tornou ainda mais complicada ao fim do 'Barraca do Beijo 2'. Segundo as críticas especializadas, a jovem faz escolhas diversas no longa novo, mas decide ao fim de uma forma surpreendente. Será?

Amizade de Elle e Lee

Além de romance, 'Barraca do Beijo' trata também sobre amizade, a de Elle e Lee, especificamente. Na história, os dois possuem uma relação bastante próxima, cheia de regras e momentos juntos. Com a saída do ambiente escolar, a expectativa é de que precisem tomar novas decisões sobre o caminhar da relação.

Legenda: Elle e Lee criam um guia com atividades para fazer antes da faculdade em 'Barraca do Beijo 3' Foto: divulgação/Netflix

Em 'Barraca do Beijo 3', uma das tramas principais envolve o sonho dos dois jovens de cursarem a faculdade juntos. Ainda assim, o verão anterior à saída de casa também deve ser marcado por uma lista de afazeres entre eles, algo como 'O que fazer antes de ir pra faculdade'.

Para os fãs da trilogia, esse momento será definidor para saber se a amizade segue intacta ou se eles precisarão abdicar do laço formado há anos.

Presença de Marco

No meio das discussões, Elle ainda precisa lidar com um novo interesse amoroso. Isso porque Marco (Zakhar Perez) continua apaixonado por ela mesmo após o fim do longa anterior.

Legenda: Elle e Marco se envolveram brevemente em 'Barraca do Beijo 2' Foto: divulgação/Netflix

O rapaz chegou a ser um possível novo namorado para a protagonista, mas o amor com Noah falou mais alto. Ainda assim, alguns fãs da história chegaram a torcer para que Elle engatasse de vez um romance com o colega de escola.

Conforme informações já divulgadas sobre o filme, a atração entre os dois vai ser presente, culminando na escolha de Elle sobre qual deve ser o caminho na nova etapa de vida.