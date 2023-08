Banqueiro milionário arma noivado e expõe traições da noiva em discurso viral

O noivado do banqueiro milionário Massimo Segre, 64, com a empresária Cristina Seymandi, de 47, em Turim, na Itália, se tornou assunto na imprensa internacional. Durante a celebração, o noivo aproveitou o momento do discurso para revelar que Cristina o traía, deixando os convidados da festa em choque.

Um dos convidados gravou o momento e o vídeo acabou viralizando. Durante seu discurso, Massimo diz: “Quero dar a Cristina a liberdade de amar. Especificamente, amar outra pessoa; um advogado notável, com quem ela claramente se preocupa mais do que comigo”, iniciou ele.

“Querida Cristina, sei o quanto você está apaixonada por ele, mental e sexualmente. E sei que antes dele você teve um relacionamento com um industrial conhecido”, continuou. Nas imagens, é possível ver Cristina desnorteada, enquanto o noivo compartilha fotos dela com outro homem.

“Não achem que gosto de estar nesta posição na frente de todos vocês. Cristina é tão boa em dizer 'suas verdades', que não poderia deixá-la sozinha para narrar o motivo pelo qual estou terminando nossa vida juntos esta noite. É uma história banal de infidelidade, mesmo antes do casamento. Estou tão desapontado e de coração partido”, afirma ainda Massimo, que após terminar o discurso, deixa o palco.

Repercussão negativa

Conforme a mídia italiana, os convidados do noivado ficaram irritados por serem “usados” como parte do show. Devido ao vídeo do momento ter sido publicado na internet, Cristina tem sido alvo de ameaças de morte.

Ao “The Times”, o representante da noiva disse que irá tomar medidas legais por “danos à reputação” contra o ex-noivo. "Ela sofreu ataques gravíssimos nas redes sociais e ameaças de cidadãos italianos. Foi traumático', disse ela.

O advogado de Cristina, Claudio Strata, acrescentou que o noivo banqueiro a havia "humilhado intencionalmente". “A carta foi lida na frente de dezenas de pessoas e foi capturada em um vídeo enviado aos jornais. Não achamos que isso foi improvisado”.

Massimo nega ter publicado o vídeo, muito menos ter permitido que fosse filmado.