Bailarinas do Faustão são demitidas de programa na Band

Todas as 17 bailarinas do programa 'Faustão na Band' foram demitidas nesta quinta-feira (22). A informação foi divulgada pela coluna Splash, do Uol.

As funcionárias foram avisadas do desligamento durante uma reunião com a equipe. O programa deve sofrer mudanças para 2023, incluindo a ausência do balé.

Fontes ouvidas pela coluna afirmaram que Faustão segue na emissora. O apresentador saiu da TV Globo em 2021, onde tinha um programa dominical com o tradicional balé.

Na Band, ele comanda um programa diário, que estreou em janeiro deste ano. As demissões ocorrem devido a um corte de gastos, com objetivo que a atração tenha o menor número possível de pessoas.

Em julho, foi noticiado que o programa deixaria de ser diário em 2023. A emissora não confirmou a informação.

Bailarinas lamentam

A bailarina Hadassa Baptista comentou sobre a demissão nas redes sociais. "Esse dia chegou, fui desligada essa manhã do balé, na verdade, o balé inteiro foi desligado. Estamos ainda tentando entender", escreveu.

Bailarinas disseram à coluna que o clima de demissão foi "de frieza" e lamentaram ocorrer às vésperas do Natal. "A gente não esperava passar por isso. Um clima muito triste mesmo. Nos pegaram de surpresa", disse uma das profissionais.

Além das dançarinas, membros da produção também foram desligados. A Band não comentou o desligamento.