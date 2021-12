Bailarina Ingrid Silva ganha vestido feito por rendeiras cearenses no 'Amigo Secreto' do Fantástico

O ator Cauã Reymond presenteou a bailarina Ingrid Silva com um vestido feito por rendeiras cearenses no ‘Amigo Secreto’ do Fantástico. O programa foi exibido na noite deste domingo (19), na TV Globo, com a participação de vários artistas.

"Ingrid, seu talento e coragem inspiram e representam lindamente o nosso País. Foi um prazer imenso ter você como amiga oculta. Sua arte, o balé, é sensível e extremamente inspirador. Espero que você goste dos presentes", iniciou.

"Uma bolsa que achei a sua cara, porque sei que você gosta de moda, e um vestido de renda feito à mão pelas rendeiras cearenses, num projeto lindo que auxilia a independência financeira delas. Espero que você goste. Um grande beijo. Cauã Reymond", escreveu o ator.

A carioca de 33 anos é a principal bailarina do Dance Theatre of Harlem, em Nova York. Em 2020, Ingrid ficou conhecida por lutar pela representatividade negra na arte. Na época, ela relatou ter passado uma década tendo de pintar as sapatilhas para que se adequassem ao tom de sua pele.

As peças coloridas por Ingrid foram para o acervo do Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana Smithsoninan. A bailarina também lançou o livro ‘A Sapatilha que Mudou Meu Mundo’ (Globo Livros).

