Babi se surpreende ao descobrir que Deolane desistiu de A Fazenda após roça falsa

A campeã da 'Fazenda 14', Bárbara Borges, se surpreendeu ao saber que Deolane Bezerra, uma das participantes do jogo, desistiu do programa ao saber que não era tão popular quanto a ex-paquita. Bárbara disputou o prêmio do reality ao lado de Bia Miranda e Iran Malfitano.

Com a consagração na final do programa, ela participou da última Cabine de Descompressão, apresentada por Lucas Selfie. Por lá, questionada sobre se teria desestabilizado Deolane, Bárbara ouviu a verdade. "Ela pediu para sair do programa", disse Lucas Selfie.

"Isso é uma novidade para mim. A gente acreditou, de fato, que havia acontecido alguma coisa com a mãe dela. Quando eu vi a cena dela batendo o sino, deu até um bug… Aí eu fiquei sabendo, rapidinho, que ela realmente bateu o sino. Então, com essa informação, acredito que sim", respondeu, ainda surpresa com a história.

Saída de Deolane

Inicialmente, a família de Deolane alegou um problema de saúde da mãe da advogada, o que justificaria a saída dela do programa. Entretanto, segundo o apresentador, os motivos de Deolane estiveram mais conectados à força de Bárbara, principal dela no jogo.

Segundo espectadores do programa, as irmãs de Deolane teriam inventado a história da internação da mãe para justificar a saída da então participante. Dias depois, todas voltaram juntas para casa sem explicar o motivo da ida ao hospital.

"Você chegou em um momento do jogo que você conseguia brigar com ela com argumentos diferentes e, aí, foi quando você roubou a cena", explicou Lucas Selfie. No fim, ela explicou o que teria ocorrido. "Eu sou muito de observar, eu gosto de ver além do que está se mostrando, umas coisas muito óbvias, sabe? Eu vou nas entrelinhas. Eu acho que fui no psicológico dela", justificou.