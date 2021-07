Autor de 'Salve-se Quem Puder' escolheu destino de casais na última semana da novela

A novela "Salve-se Quem Puder", da TV Globo, chega ao fim nesta sexta-feira (16). Duas das curiosidades do desfecho têm relação com casais da trama: Kyra (Vitória Strada) ficará com Rafael (Bruno Ferrari) ou Alan (Thiago Fragoso)? Luna (Juliana Paiva) escolherá Téo (Felipe Simas) ou Alejandro (Rodrigo Simas)? A dúvida, contudo, não ficou só na cabeça dos fãs — o autor da trama, Daniel Ortiz, escolheu os rumos dos personagens apenas nessa terça (13), na última semana da novela. As informações são do Gshow.

Em bate-papo nas redes sociais, Daniel Ortiz afirmou ter mudado de opinião várias vezes sobre os destinos de Luteo, Lujandro, Kyrael e Alyra na reta final da trama. Os atores Flávia Alessandra, Juliana Paiva, Thiago Fragoso e Marcos Pitombo também participaram da conversa.

Ortiz garantiu apenas o final de Alexia (Deborah Secco) e Zezinho (João Baldasserini), que terminarão juntos. Renzo (Rafael Cardoso) estará fora do caminho dela.

"Sexta-feira passada, a minha opinião era uma, e eu mudei na segunda-feira. Chegou na terça, eu tinha que tomar uma decisão, eu tinha um prazo. Tem um triângulo que foi decidido no detalhe", revelou o autor, acrescentando que se apaixonou pelos casais. "Eu vou sofrer porque nem todos vão ficar juntos".

A versão de Alexia com Renzo, conforme Ortiz, não chegou a ser gravada. "Os dois finais em aberto são o da Luna e da Kyra", indicou, ressaltando que Juliana Paiva e Vitória Strada gravaram dois encerramentos para as suas personagens. Ainda segundo ele, fãs de um dos casais sairão tristes.

Já Thiago Fragoso mencionou ter uma torcida para que Alan seja feliz ao lado de Kyra. "Muitas pessoas me pediam para eu fazer alguma coisa sobre isso, mas eu não consigo!", comentou aos risos. Marcos Pitombo contou ter entrado em situações embaraçosas devido à disputa, pois também tem mudado de opinião com frequência.

Vitória Strada, no pivô de uma das curiosidades, pontuou que chegou a gravar o público nas ruas torcendo pelos seus finais preferidos, incluindo que mudava de opinião a cada cena gravada com Fragoso e Ferrari.

"A gente dividiu as gravações. Eu fiz uma quarentena para, em um dia só, gravar cenas de muitos beijos com o Thiago. Aí eu chegava em casa e falava que estava mais para Alyra. Quando gravava com o Bruno, chegava falando que estava mais para Kyrael. A Marcella [Rica] falava: 'calma, garota, o que é isso?'", relembra sobre o espanto da noiva acerca do lado indeciso da atriz, tal como o da personagem.

Outras histórias

Durante a covnersa, o grupo relembrou cenas e mencionou outras histórias que seriam contadas. Mário (Murilo Rosa) teria um relacionamento com Agnes (Carolina Kasting), e ambos teriam um bebê dele, meio-irmão de Luna. Já Filipa chegaria a fazer uma chantagem com Alexia para ter um galo para si.

Juliana Paiva lembrou do beijo de Renatinha (Juliana Alves) e Catatau (Bernardo de Assis), a qual marcou o primeiro beijo entre uma mulher cis e um homem trans nas novelas. "Fiquei tão orgulhosa vendo a cena", afirmou, agradecendo ao autor da trama.

Na reunião, Flávia Alessandra discorreu sobre a sensação de gravar durante a pandemia, inédita para ela. A novela estreou em janeiro de 2020 na emissora, mas foi pausada devido à Covid-19. A trama voltou ao ar neste ano, em 22 de março, com todas as gravações finalizadas.

"A gente não só passou pelo momento de estar gravando na pandemia, como a gente assistiu a uma novela já pronta, como nunca a gente viu antes", ressaltou. "Eu pude me deliciar e assistir cada pedacinho de cada capítulo e, ao mesmo tempo, ter aquela apreensão para saber o que aconteceu".

Tensão nos bastidores

Conforme o jornal Extra, a segunda temporada do folhetim, gravada durante a pandemia, teve muitas limitações para o autor. "Não só de texto, mas também tivemos que seguir os protocolos de segurança. Tudo que eu tinha imaginado tive que fazer diferente", frisa, apontando alívio por a trama ter dado certo mesmo com saída de atores, como José Condessa e Sabrina Petraglia.

Legenda: Autor chegou a engordar nove quilogramas durante período de reescritura da novela Foto: Globo

"O público não percebeu essas limitações que a gente enfrentou. Foi realmente muito complicado. Praticamente joguei fora 40 capítulos e comecei do zero com cenas com poucos personagens por cenário, e quase sem os atores acima de 60 anos. Tive que substituir os idosos por outros. Foi uma correria. A gente fez tudo na raça e deu certo".

Ainda conforme a publicação, Daniel Ortiz chegou a engordar nove quilogramas (kg) no período em que precisou reescrever a história. "Não vou dizer que foi a novela mais difícil, mas foi muita tensão porque tive que mexer no texto. O mundo estava tenso também, estava tudo parado. Juntou a tensão da novela com a da pandemia. Então acabei descontando na comida”, diz, incluindo já ter perdido quase sete kg.

No momento, autor já trabalha no desenvolvimento de uma nova novela para a faixa das 19 horas. Sobre o atual trabalho, ele pontua ter adorado contar a história das três mulheres obrigadas a viver juntas, mas comenta falhas. “Vou destacar um erro meu. Escrevi capítulos grandes. Tive que cortar três cenas do último capítulo, que eram legais, mas não entraram porque senão ficaria muito longo”, revelou.