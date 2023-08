Autópsia confirma causa da morte de neto de Robert de Niro

A autópsia realizada no corpo de Leandro De Niro, neto de Robert De Niro, confirmou a morte de overdose acidental. O laudo foi dado pelo Gabinete do Médico Legista-Chefe de Nova York, que encontrou seis substâncias diferentes no sangue do jovem de 20 anos. As informações são do site TMZ.

Dentre as substâncias, estavam: fentanil (opioide potente), bromazolam (droga sintética), alprazolam (ansiolítico), 7-aminoclonazepam (tranquilizante), cetamina (anestésico) e cocaína.

Leandro é filho de Drena, filha mais velha de Robert De Niro. Ela foi adotada pelo ator após ele se casar com a primeira mulher, Diahnne Abbott. O artista se isolou depois da morte do neto, por conta da tristeza pela perda.

Drogas no local da morte

No local da morte de Leandro, os agentes policiais já tinham encontrado drogas, como embalagens com cocaína; duas pílulas e sete tabletes retangulares.

Além disso, a mãe dele apontou a possibilidade do jovem ter utilizado drogas adulteradas.

"Alguém vendeu a ele pílulas com fentanil, que sabiam que estavam misturados, mas ainda assim as vendeu para ele. Para todas essas pessoas que ainda vendem e compram essas merdas, meu filho se foi para sempre", escreveu Drena, no Instagram.