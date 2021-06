Atrizes Maria Maya e Larissa Ayres oficializam término de namoro

As atrizes Maria Maya e Larissa Ayres oficializaram o fim do namoro na última quarta-feira (3), segundo publicação do jornal Extra. A informação foi confirmada pela assessoria de Maya e ocorre seis meses após boatos de término do casal terem circulado pela imprensa.

Ainda conforme o jornal Extra, Maria Maya já teria sido vista circulando com novo affair na cidade de São Paulo. Enquanto isso, Larissa estaria viajando para Búzios, no Rio de Janeiro, onde tem aproveitado temporada de descanso.

Em nota, a assessoria de Maria ainda relatou que a artista não se pronunciará sobre a questão. "Ela prefere se manter reservada, como sempre fez na sua vida pública", informou o comunicado.

Juntas na pandemia

Ainda no ano passado, pouco antes da crise em meados de novembro, as duas chegaram a adotar dois cachorros, enquanto dividiam o mesmo teto durante a pandemia.

Entretanto, logo após o período juntas, elas decidiram viver em casas separadas, buscando espaços próprios.