Atriz Quitéria Chagas lamenta morte do marido, aos 57 anos

A rainha da escola Império Serrano e atriz Quitéria Chagas lamentou a morte do marido, Francesco Locati, de 57 anos, nesta sexta-feira (23), em post no Instagram. Ela relatou que o companheiro lutava contra um câncer raro e só descobriu a doença quando ela estava em estado terminal.

“Luto. Viúva. Estou ausente aqui, desde que voltei às pressas do Brasil para Milão, passei todos os dias até o fim cuidando dele, meu marido, pai da minha filha, homem que conheci em 2008 no Império Serrano e mudou minha vida. Sei que é aniversário da minha escola, mas estou sem energia. Desculpa. A vida virou de ponta cabeça”, escreveu ela.

“Todos sabem que casei, não exibia porque ele nunca gostou de flash, exposição, dizia ‘a artista é você’. Aos 57 anos, Francesco Locati lutou, queria viver, lutei com ele diariamente no hospital, me pedia desculpas porque não fazia controles médicos. Só descobriu câncer terminal quando não tinha mais saída, era raro, neurointestinal, que como uma árvore deu metástase espalhando pelos nervos e glândulas. O hospital tentava amenizar a insuportável dor com morfina e mesmo assim agonizava e eu ali vendo, tentando dar forças, mas sabendo do fim”, relatou ela.

Quitéria ainda disse que ela e a filha, Elena, de 6 anos, estão sendo acompanhadas por profissionais para lidar com a perda. “Eu e minha filha estamos fazendo terapia. Mesmo sendo psicóloga devemos fazer, porque não somos perfeitos. Sofri, e sofro, desabava, erguia, reerguia… no meio do furacão. Ouvir o pedido de desculpas dele, o eu te amo, a forma com a qual ele foi morrendo comigo ali, a respiração indo embora e eu ali... Não abandonei até o fim”.

Nos comentários, ela tem recebido apoio de amigos. “Quitéria, amada, nossos sentimentos. Muito amor, fé e força neste momento”, escreveu Karina Sato Rahal. “Meus sentimentos, Quitéria. Muita luz para vocês. Um beijo”, publicou Glenda Kozlowski.