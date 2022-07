Atriz Nichelle Nichols, de 'Jornada nas Estrelas', morre aos 89 anos

A atriz estadunidense Nichelle Nichols faleceu de causas naturais, no último sábado (30), aos 89 anos. A artista ficou famosa após interpretar o papel de Uhara em "Jornada nas Estrelas", também conhecido como "Star Trek", no título original. As informações são do g1.

O filho da atriz, Kyle Johnson, compartilhou a morte da mãe no perfil do Instagram de Nichelle, neste domingo (31). "Ontem à noite, minha mãe, Nichelle Nichols, sucumbio a causas naturais e faleceu", detalhou.

Kyle Johnson Filho de Nichelle Nichols "Sua luz, no entanto, como as galáxias antigas agora sendo vistas pela primeira vez, permanecerá para nós e as gerações futuras desfrutarmos, aprendermos e inspirarmos. A vida dela foi bem vivida e, como tal, um modelo para todos nós".

Carreira artística

Em "Star Trek", Nichelle deu vida à personagem Uhura, que integra o elenco original da série transmitida entre 1966 e 1969. Nas franquias lançadas nos anos seguintes, também teve um papel nos filmes.

Ela também realizou um dos primeiros beijos interraciais da televisão estadunidense. A cena foi gravada para o episódio "Plato’s Stepchildren", exibido em 1968, ao lado do ator William Shatner, que fazia o Capitão Kirk.

Além de seu trabalho na televisão, também integrou a Nasa, Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço é uma agência do governo federal dos Estados Unidos, buscando estimular mulheres a se tornarem astronautas.