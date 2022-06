Atriz Neila Tavares morre aos 73 anos no Rio de Janeiro

A atriz e apresentadora Neila Tavares morreu, aos 73 anos, na madrugada deste sábado (4) em Rio das Ostras, Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Conforme informações do portal g1, ela foi diagnosticada com enfisema pulmonar em novembro do ano passado e, desde então foi internada quatro vezes. A artista ainda passou mal e foi internada na última segunda-feira (30).

Carreira

Neila trabalhou durante cinco décadas na dramaturgia, tendo participado em mais de 30 produções no teatro, na TV e no cinema. Ela atuou em pelo menos 20 filmes e 10 novelas, como Gabriela e Anjo Mau.

O último trabalho audiovisual da artista foi em uma série ficcional chamada "Como nos velhos tempos", gravada para o YouTube.