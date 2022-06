Atriz Marilu Bueno morre aos 82 anos no Rio de Janeiro

A atriz Marilu Bueno morreu aos 82 anos no Rio de Janeiro, após um mês de internação no Hospital Miguel Couto, na Zona Sul. Ela estava em estado grave, mas não há informações sobre a condição que fez a artista ser internada, bem como a causa do falecimento.

Bueno foi atriz por 50 anos. Entre as novelas de sucesso, estão "Kubanacan", "Êta Mundo Bom" e "Alto Astral". As informações são do G1.

Além das novelas, ela ainda atuou em programas de estúdio e séries como "Escolhinha do Professor Raimundo", "Sítio do Picapau Amarelo" e "A Grande Família".