Atriz Isadora Ribeiro vai começar a vender fotos íntimas em plataforma adulta

A atriz Isadora Ribeiro, de 56 anos, fez um perfil na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. A conta exclusiva para assinantes terá fotos inéditas e com um corpo 100% natural a partir do dia 5 de junho.

Musa dos anos 1990, a artista detalhou em post nas redes sociais que recebe "muitos elogios" pelas fotos e textos. Segundo ela, porém, os seguidores cobram por "fotos mais sensuais".

"Alguns seguidores até comentam que minhas fotos no Instagram são muito comportadas e que eu deveria ousar mais um pouquinho. Então, para atender a pedidos dos meus fãs, vou participar dessa plataforma com fotos inéditas e sensuais, especialmente produzidas para quem quer me ver com mais intimidade", justificou.