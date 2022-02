Atriz Flávia Pavanelli retira preenchimento labial e mostra resultado para seguidores

A atriz e influenciadora Flávia Pavanelli retirou todo o seu preenchimento labial, nesta quinta-feira (17), mostrando o resultado do procedimento para seus seguidores.

A informação foi dada através dos stories de sua conta no Instagram. "Estão preparados para me ver sem preenchimento labial?", chegou a perguntar para o seu público.

Posteriormente, a atriz logo publicou uma foto com o resultado. "TCHARAAANNN! Kkkkk tô indo para um almoço agora e depois falo com vocês sobre!", disse.

FIM DE NOIVADO

Em 2020, Flávia Pavanelli anunciou o fim do seu noivado com o empresário Junio Mendonza. Em uma publicação nos Stories do Instagram, a atriz informou que não pretende continuar falando no assunto.

“Oi gente. Passando para dar uma notícia zero agradável e bem difícil pra mim nesse momento: meu relacionamento com o Junior chegou ao fim. Não vou estender esse assunto e essa será a única vez que irei me pronunciar sobre isso", escreveu.

Entretanto, Flávia também salientou que o término foi amigável e que ela será sempre grata pelo relacionamento.