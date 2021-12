Atriz e comediante Betty White morre aos 99 anos

A atriz e comediante Betty White morreu aos 99 anos nesta sexta-feira (31), de acordo com o site TMZ. Conforme a publicação, ela morreu em casa. A causa da morte não foi informada.

Betty completaria 100 anos no dia 17 de janeiro. Ela iniciou na TV em 1939 e estrelou vários programas e séries ao longo de oito décadas, além de receber diversas premiações e homenagens.

Ao longo da carreira, a atriz e comediante foi agraciada com o Emmy e American Comedy Awards, além de receber indicações ao Globo de Ouro.

No Brasil, Betty ficou conhecida pela série "The Golden Girls", exibida com o título "Supergatas" entre o fim da década de 1980 e início da década de 1990.