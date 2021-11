Atriz denuncia método abusivo de preparadora de elenco do filme 'Marighella'

A declaração veio após elogio de Wagner, que definiu o trabalho de Fátima como essencial à 'Marighella'. "Eu a admiro muito, me ensinou muito. É uma parceira. Eu trabalhei algumas vezes com a Fátima", iniciou ele.

"Quando resolvi fazer o teste de elenco, para mim não importava só o talento, mas queria conhecê-los para ter perto de mim pessoas que pensassem o filme comigo. Isso se encaixa perfeitamente no que a Fátima faz"

Apoio dos atores

Dando continuidade ao relato, Denise afirmou que não entendia a defesa feita por Moura, concedida ao programa Roda Vida, da TV Cultura.

"Wagner Moura, com todo respeito, apesar de você morar em Los Angeles, a pior cidade do mundo para atores de teatro e do ofício (talvez seja boa para ganhar dinheiro), não posso deixar batido sua opinião no Roda Viva sobre Fátima Toledo (preparadora de elenco, hein?), uma pessoa do mal, que não entende nada sobre nosso ofício, que me provocou uma hemorragia muito séria por suas condições bárbaras de treinamento, dignas de uma fascista e torturadora", escreveu.

Assim como Babaioff, Ernani Moraes também rechaçou qualquer novo trabalho com a preparadora. "Quero distância dela e de seu método abusivo", finalizou sobre a questão.