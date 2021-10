Atriz de “Capitão América”, que confessou ter matado a mãe, passará por tratamento psiquiátrico

A atriz Mollie Fitzgerald, que atuou no primeiro filme da franquia “Capitão América: O Primeiro Vingador”, passará por tratamento psiquiátrico antes do prosseguimento de seu julgamento, que estava marcado para o fim de setembro deste ano. A acusada confessou ter esfaqueado a própria mãe, em 2019, por legítima defesa. O depoimento, no entanto, foi contestado pelas investigações. As informações são da Revista Monet.

A suspensão do julgamento ocorreu após três médicos avaliarem o estado psicológico de Fitzgerld. Dois deles concluíram que a atriz não é capaz de ajudar seu advogado na defesa, além de não entender o que está acontecendo com ela.

A Justiça americana determinou, então, que ela não está psicologicamente apta a passar por esse processo. O advogado dela, Jason Billam, informou que a atriz terá o estado mental avaliado a cada 90 dias. Essa avaliação determinará à volta de Fitzgerald aos tribunais.

O assassinato

Mollie Fitzgerald foi presa na noite de réveillon do ano passado sob a acusação de ter assassinado sua própria mãe, com golpes de faca. Ela foi detida na cidade de Olathe, em Kansas (EUA). O crime teria sido cometido em 20 de dezembro de 2019. A vítima, Patricia “Tee” Fitzgerald, tinha 68 anos.

Em depoimento aos agentes, a artista afirmou que sua ação foi em legítima defesa. Patricia teria avançado em sua direção com uma faca. No entanto, o legista que examinou o corpo da vítima apontou que os ferimentos sofridos por ela não sustentavam esse relato. Quando foi encontrada, Mollie Fitzgerald estava com ferimentos na palma da mão e no bíceps.

À época, o periódico ‘The Hollywood Reporter’ afirmou que Patricia estava se mudando de volta para o Kansas após passar décadas em Houston, no Texas. Mesmo após as investigações, as motivações para o crime ainda não estão claras. A filha afirma ter cometido o crime em legítima defesa.

Mollie teve uma pequena participação no filme Capitão América: O Primeiro Vingador. Nos créditos do longa-metragem, a artista é colocada como uma das garotas Stark. Ela também já trabalhou na direção e produção de outros filmes de menor orçamento.