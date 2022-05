Atriz Day Mesquita anuncia gravidez do primeiro filho

A atriz Day Mesquita, protagonista da novela 'Amor Sem Igual', da Record TV, anunciou que está à espera do primeiro filho, fruto do relacionamento com Pedro Says. A artista compartilhou a boa notícia no Instagram, nesta segunda-feira (9).

Day revelou que está com 17 semanas de gestação e que ainda não sabe o sexo do bebê. A atriz demonstrou estar ansiosa para fazer o exame.

"Gente! Dá para acreditar?! Porque eu às vezes olho para minha barriga e penso: é sério mesmo?! (risos). Um misto tão grande de emoções que eu nem consigo explicar o que se passou e o que ainda se passa dentro de mim desde que li “grávida” no visor", iniciou a artista na rede social.

Veja a foto

Foto: Reprodução/Instagram

Ela ainda comentou que a notícia da gravidez foi uma surpresa para o casal. "Depois do choque inicial nossos corações se enchem de amor a cada dia por esse serzinho que está para chegar e com certeza alegrar e encher ainda mais de amor as nossas vidas! Estamos felizes demais! E ansiosos para saber… menino ou menina?! O que acham?", perguntou aos fãs.

Seguidores e amigos famosos do casal celebraram a novidade nos comentários da publicação. "Day do céu você, vai ser a mamãe mais amorzona desse mundo. Feliz demais por vocês, merece o mundo!", comentou a atriz Poliana Aleixo. "Parabéns, lindos! Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês", disse o ator Ricky Tavares.