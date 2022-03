Atriz Dandara Mariana e família são roubados por criminosos armados em casa no Rio de Janeiro

A atriz Dandara Mariana, conhecida por participar de programas como a "Super Dança dos Famosos", foi vítima de uma ação criminosa, na madrugada desta quinta-feira (17), no Rio de Janeiro. Ela teve a cobertura em que mora com o pai, mãe e o irmão, invadida por três homens armados, à 1h48, no Recreio dos Bandeirantes. As informações são do portal Quem.

"Foi uma noite de terror, mas eu tive que manter a calma para dialogar com eles e não deixar que nada de pior acontecesse. É uma sensação que não desejaria para ninguém. Porque a nossa casa é o lugar que a gente se sente seguro. É o nosso abrigo", declarou Dandara em entrevista.

Ação durou cerca de 1h

Os homens estavam vestidos de pretos e usando máscaras. Eles conseguiram entrar pela sala e foram direto para o quarto da atriz, anunciando o assalto para ela. Minutos depois, eles seguiram para o quarto do irmão e, por fim, dos pais. A família de Dandara ainda chegou a ser amarrada pelo punho.

Em cerca de uma hora, os criminosos levaram tudo que encontraram de valor nos dois andares do apartamento da atriz, como joias, câmeras, celulares, laptop, tênis, relógios, caixinhas de som, câmeras e até óculos. Ainda de acordo com publicação, antes de deixar o local, eles ainda debocharam da família e fizeram uma selfie com eles encapuzados.

A atriz abriu um Boletim de Ocorrência (B.O) na 42ª Delegacia de Polícia - Recreio dos Bandeirantes.