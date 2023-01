Atriz da série '24 horas', Annie Wersching morre aos 45 anos

Conhecida por trabalhos em séries como "24 horas" e "The Rookie", a atriz americana Annie Wersching morreu aos 45 anos neste domingo (29). A causa foi um câncer com o qual ela foi diagnosticada em 2020, de acordo com publicação do site Deadline.

Além da série de ação estrelada por Kiefer Sutherland, ela ainda esteve em produções como "Diários de um vampiro", "Runaways", "Star Trek: Picard" e "The Rookie".

Annie também dublou um dos personagens do game "The Last of Us". As informações são do g1.

"Há um buraco cavernoso na alma desta família hoje. Mas ela nos deixou as ferramentas para preenchê-lo. Ela encontrava beleza no momento mais simples. Ela não precisava de música para dançar. Elas nos ensinou a não esperar que a aventura o encontre. 'Vá encontrá-la. Está em todo lugar.' E nós iremos", afirmou o marido, Stephen Full, em comunicado.