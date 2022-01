Atriz Clara Brasil rebate críticas sobre namoro com Del Nero, 50 anos mais velho

A atriz e apresentadora Clara Brasil, de 30 anos, comentou sobre as críticas que recebe pelo namoro com Marco Polo Del Nero, ex-presidente da CBF, de 80 anos.

Em seu Instagram, na última terça-feira (25), Clara afirmou que não se importa com comentários pejorativos sobre a diferença de idade entre os dois.

"Recebi e recebo muitas críticas, mas não sei se estou tão ocupada com outras coisas que nem dá para me preocupar com a opinião alheia. Sou super respeitada, super amada e me sinto muito feliz. Nem me importo", desabafou a artista.

Clara e Del Nero

Clara e Del Nero, suspenso pela FIFA por suspeita de corrupção, estão juntos há cerca de 4 anos. Eles assumiram o relacionamento em novembro do ano passado.

Clara atualmente apresenta um quadro no programa "Vou te Contar", comandado por Claudete Troiano na RedeTV!. Ela se tornou conhecida após participar do "Zorra", na Rede Globo, e já fez performances como cantora de funk.