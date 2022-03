Atriz Chloe Cherry, de 'Euphoria', diz ter perdido amigas por já ter atuado em filmes pornô

A atriz Chloe Cherry, intérprete de Faye na série "Euphoria", da HBO, disse ter perdido amigos por já ter atuado em filmes pornográficos. As informações são do G1.

A declaração foi dada durante sua participação no podcast americano "Call her daddy". A atriz disse que o ruim de trabalhar em filmes pornô "é o jeito que as pessoas te tratam fora da indústria".

Ela disse que as antigas amigas de escola a deixaram de lado. "Eu perdi muitas amigas porque elas pensavam que eu não podia estar perto delas", disse. Segundo conta, os namorados das amigas diziam para se afastarem dela, "e elas os ouviam, o que eu achava mais doido".

Mais de 200 filmes acumulados

Chloe Cherry conta ter estrelado mais de 200 filmes na indústria de filmes adultos. Somadas, as produções têm mais de 125 milhões de visualizações no site PornHub.

A atriz disse ainda ter se afastado totalmente dos filmes pornográficos porque começou a sofrer de distúrbios alimentares, chegando a comer apenas 200 calorias por dia.