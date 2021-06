Atriz Camila Amado morre aos 82 anos

A atriz Camila Amado, de 82 anos, faleceu neste domingo (6), conforme informação da assessoria da artista. A causa do falecimento, no entanto, ainda não foi confirmada.

Veterana no teatro e no cinema, áreas nas quais dedicou boa parte da carreira, Camila também já havia participado de produções televisivas. A mais recente, na novela 'Éramos Seis', foi encerrada em março de 2020, na qual interpretou a personagem Tia Candoca.

Legenda: A última novela de Amado havia sido 'Éramos Seis' Foto: (Globo/Raquel Cunha

Ainda assim, os trabalhos mais memoráveis da atriz foram nos palcos brasileiros. Entre os três maiores sucessos de Amado estão as peças 'As Desgraças de uma criança', 'A Dama das Camélias' e 'Hamlet'.

Vida e carreira

Carioca, Camila Amado começou na atuação ainda em 1969, na novela 'Um Gosto Amargo de Festa', exibida pela antiga TV Tupi. Em seguida, colocaria como foco outras vertentes.

A estreia no cinema, inclusive, aconteceu um ano depois. Na época, ela ganhou o prêmio Kikito de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante, no Festival de Gramado, pela atuação no filme 'O Casamento', de Arnaldo Jabour.

Alguns trabalhos da atriz na TV aberta também merecem destaque, como é o caso de 'Tapas & Beijos', 'A Casa das Sete Mulheres', 'Sítio do Picapau Amarelo' e 'Cordel Encantado'.

Colegas lamentam

Alguns dos amigos de longa data da atriz, além dos que já trabalharam junto dela em alguma produção, deixaram mensagens de lamento pela partida.

"Descanse em paz, minha mestre! Te amarei para sempre e ainda depois, Camilla Amado. Se não fosse por você, eu não seria eu. Obrigada. Que tristeza, meu Deus", escreveu a atriz Dadá Coelho.

O ator Armando Babaioff também deixou recado sobre o legado artístico deixado por Camila. Segundo ele, a contribuição de Camila para a atuação não deve ser esquecida.

"Salve Camila Amado! Obrigado por tudo! Todos os aplausos são para ti. Que brilhante carreira e o tanto que você contribuiu para as artes nesse país", pontuou.