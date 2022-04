Atriz Brie Larson, a Capitã Marvel, é escalada para filme 'Velozes e Furiosos 10'

O ator Vin Diesel anunciou a chegada de mais um membro na "família" do próximo filme da franquia dele. Em suas redes sociais, confirmou a participação da atriz Brie Larson, também conhecida por seu papel como Capitã Marvel, em "Velozes e Furiosos 10".

"Bem-vinda à família, Brie", escreveu. Na postagem, Vin Diesel ainda deixou inúmeros elogios para a vencedora do Oscar de Melhor Atriz, em 2006. Larson recebeu a estatueta pelo filme "O Quarto de Jack".

Vin Diesel Ator "Você não tem ideia de como ela será atemporal e incrível em nossa mitologia. Além de sua beleza, seu intelecto e seu Oscar. É essa alma profunda que vai acrescentar algo que você pode não ter esperado, mas ansiado".

Na imagem em que os dois aparecem rindo, Diesel escreveu aos internautas: "Você vê esse anjo por cima do meu ombro me fazendo rir, você diz para si mesmo "isso é a Capitã Marvel". Claramente há amor e riso nesta imagem".

O ator ainda não divulgou qual personagem ela deve interpretar no 10º filme da franquia.

Dwayne Johnson recusa convite

O ator Dwayne Johnson garantiu que não tem interesse em voltar a interpretar o agente Luke Hobbs nas duas sequências de "Velozes e Furiosos" que faltam para encerrar a franquia. Em entrevista à CNN, divulgada em dezembro de 2021, o The Rock ainda acusou Vin Diesel de manipulação.

Os dois viveram algum desentendimento após o oitavo filme da saga, provocando a ausência de Dwayne Johnson no "Velozes e Furiosos 9", lançado em 2021. Vin Diesel chegou a fazer uma publicação nas redes sociais direcionada ao colega pedindo para ele participar do décimo filme.

Legenda: Apesar dos desentendimentos com Vin Diesel, Dwayne Johnson reforçou que torce pelo elenco da saga Foto: Divulgação

“Meu irmãozinho Dwayne… Chegou a hora. O mundo aguarda o final do ‘Velozes e Furiosos 10′. Como você sabe, meus filhos se referem a você como tio Dwayne lá em casa. Não há feriado que passe sem que vocês troquem mensagens de felicidade… Mas chegou a hora. O legado o aguarda", escreveu.

No entanto, The Rock deixou claro na entrevista para a CNN que não retornará para a produção. "Disse diretamente a Vin Diesel que não voltaria. Fui firme, mas gentil com minhas palavras e deixei claro que sempre apoiaria o elenco e sempre torceria para que a franquia fosse bem sucedida, mas que não havia nenhuma chance de eu voltar", declarou.