Ator Tony Sirico, de 'Família Soprano', morre aos 79 anos; veja a trajetória dele

O ator Tony Sirico, que ganhou fama após atuar no seriado "Família Soprano", morreu aos 79 anos nesta sexta-feira (8). O irmão do artista, Roberto Sirico, deu a notícia por meio das redes sociais. Tony completaria 80 anos no próximo dia 24.

A família não informou a causa da morte. Uma missa será celebrada em Nova York na semana quem vem, no dia 13.

"A família está muito grata pelos gestos de amor, oração e condolências e pede que o público respeita a nossa privacidade neste tempo de luto", diz nota divulgada pelo irmão.

O último filme de Sirico foi "Respect the jux", lançado neste ano.

Carreira de Tony Sirico

Tony começou a carreira em 1977 e fez séries, filmes e até teatro.

Apesar de já estar em Hollywood desde a década de 1970, ele deslanchou no papel do mafioso Paulie Gualtieri, um dos capangas do chefão protagonista Tony Soprano.

Ele trabalhou no papel durante seis temporadas, entre os anos de 1999 e 2007.

Além disso, Sirico viveu Tony Stacks em "Os bons companheiros" (1990) e fez os filmes "Tiros na Broadway" (1994) e "Poderosa Afrodite" (1995).