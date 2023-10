Ator Pedro Neschling se casa com chef de cozinha no Rio de Janeiro

O ator Pedro Neschling, filho da atriz Lucélia Santos, se casou, nessa quinta-feira (26), com a chef de cozinha Nathalie Passos. A cerimônia íntima aconteceu em um cartório com a presença dos cães do casal, além da mãe do noivo.

Os recém-casados publicaram fotos da celebração em seus respectivos perfis nas redes sociais. “Estado civil: casado. Tudo começou como um desejo pragmático de oficializar aquilo que a gente vive há anos no dia a dia, mas quando percebi que estava mesmo casando com a mulher que eu amo e divido a vida, meu coração disparou e encheu de alegria”, escreveu Pedro no Instagram.

O casal foi parabenizado por famosos nos comentários. “Aê! Viva! Parabéns! Felicidades”, escreveu a atriz Bianca Bin. “Amor e paz”, publicou Rômulo Arantes Neto.

Pedro já foi casado por dez anos com a atriz e artista plástica Vitória Frate, com quem tem uma filha, Carolina, de 5 anos.