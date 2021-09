Ator Michael K. Williams é encontrado morto em Nova York

O ator Michael K. Williams, de 54 anos, foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (6). A informação é do jornal New York Post.

Michael ficou famoso como Omar Little, da série "The Wire", e Chalky White, de "Boardwalk Empire".

Segundo o jornal, a suspeita da Polícia é de que o ator tenha tido uma overdose. Ele foi encontrado por um sobrinho na cobertura em que morava, no Brooklyn, em Nova York.

Michael somava cinco indicações ao Emmy. Neste ano, foi indicado na categoria 'Melhor ator coadjuvante de série dramática', pelo papel em "Lovecraft Country".

Segundo informações do G1, a morte do ator foi confirmada pelo Departamento de Polícia de Nova York às 14 horas desta segunda-feira (6). A causa, no entanto, não foi divulgada.

Família pede privacidade

A equipe do ator também divulgou um comunicado confirmando seu falecimento e pedindo privacidade aos familiares.

"É com profunda tristeza que a família anuncia a morte do ator indicado ao Emmy Michael K. Williams. Eles pedem privacidade enquanto sofrem essa perda intransponível", disse a assessoria de imprensa ao The Hollywood Reporter.