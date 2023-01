Ator Luis Lobianco casa com músico Lúcio Zandonadi no Copacabana Palace: 'só nós fomos convidados'

Luis Lobianco anunciou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (16), que casou com o músico Lúcio Zandonadi. O matrimônio aconteceu após dez anos de relação, na suíte presidencial do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

"Casamos. Do nada", escreveu o ator global no Instagram. Segundo ele, a cerimônia teve somente dois convidados: ele e o agora, esposo. "Celebramos os encontros e a liberdade que o amor nos dá. Honra aos direitos conquistados e proteção civil garantida. O resto é diversão, sorte, respeito à individualidade e rotina", se declarou.

Na postagem, Luis, que estreia nesta segunda na novela 'Vai na Fé', compartilhou ainda que o casamento não planejado foi no último sábado (14), com a presença da desembargadora Andrea Pachá como juíza de paz.

Em suas próprias redes, Lúcio escreveu que "sempre foi 'sim'" para Luis e que o ritual foi tranquilo, embora o casal já tivesse pensado em uma festa para muitos convidados. "Tudo certo, tudo lindo. Seguimos amando (-nos, -se, -os)".

'Vai na Fé'

Lobianco completou 41 anos de idade na última sexta-feira (13), com direito a festa surpresa nos bastidores da nova novela das 19h da Globo.

Na trama, o ator interpreta Vitinho, compositor dos hits de sucesso de Lui Lorenzo (José Loreto).