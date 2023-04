Ator Luciano Chirolli organiza vaquinha para pagar cirurgia no quadril

O ator, diretor e produtor teatral Luciano Chirolli organizou uma vaquinha virtual para pagar por cirurgia. Nas redes sociais, detalhou que sofre com uma osteopenia no quadril e, por conta da doença, precisou operar o fêmur esquerdo. No entanto, novo procedimento deve ser realizado no fêmur direito.

A primeira cirurgia foi feita quando ele tinha seguro saúde, mas agora não tem. Devido ao problema de saúde, o artista que chegou atuar em novelas da Globo como "Fina Estampa", não está conseguindo trabalhar.

Com meta de arrecadar R$ 70 mil, já contou com o apoio de 303 pessoas e juntou R$ 68 mil. Porém, ainda faltam R$ 2 mil.

Comunicado oficial sobre estado de saúde de Luciano "Luciano encontra-se impossibilitado de trabalhar por conta de uma séria necrose no fêmur devido a uma osteopenia no quadril, o que o imobilizaria por muitos meses caso tenha de aguardar a cirurgia via rede pública de saúde, o que comprometeria seriamente sua condição de sobrevivência".

Apoio de famosos

No perfil do Instagram, o ator recebeu apoio de colegas artistas. "Vai dar tudo certo, meu amor", publicou a atriz Maria Padilha, enquanto Ana Beatriz Nogueira afirmou que "tudo ficará bem".

Legenda: Diversos famosos deram apoio a ele por meio das redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Julia Lemmertz, que recentemente fez "Quanto Mais Vida, Melhor!", também se pronunciou sobre o caso nos comentários da publicação. "Vai dar certo! Tudo vai se ajeitar e você logo vai estar forte e firme outra vez", disse.