Ator José Loreto nega rumores de romance com Jade Picon

Após rumores de que teria ficado com a atriz Jade Picon no Carnaval do Rio de Janeiro, domingo (19), o ator José Loreto negou que tenha ocorrido algo entre os dois.

Questionado sobre o suposto affair com a ex-BBB, o ator declarou: "Somos amigos. Quando se conversa com amigos, todo mundo já diz que beijou. Quero ser de verdade, não devo nada a ninguém."

Loreto afirmou ainda que “se eu estiver namorando, vou mostrar. Quando eu namorar, vou namorar”.

Término com Rafa Kalimann

Em janeiro, após seis meses de relacionamento, José Loreto e a ex-BBB Rafa Kalimann anunciaram o término. Antes dos dias de folia, ele chegou a comentar que “estaria fechado para balanço".

Sobre o assunto, o ator também disse: “Não traí a Rafa. Nunca traí ninguém, ninguém sabe dos meus combinados nas minhas relações. Desculpa o desabafo”.