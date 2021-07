Ator João Gana é afastado de 'Verdades Secretas 2' após denúncia de agressão contra ex-namorada

O modelo e ator João Gana, que estava no elenco de "Verdades Secretas 2", que estreará na Globoplay, foi afastado da novela após a divulgação de denúncia de agressão contra a ex-namorada. A Globo emitiu comunicado nesta quarta-feira (28), repudiando "qualquer tipo de violência".

A emissora informou ainda que "não comenta questões de Compliance", mas apura todas as denúncias com rigor. Vídeo divulgado pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles, mostra Gana supostamente batendo na ex.

"Aproveitamos para reiterar que a Globo repudia de forma veemente todo e qualquer tipo de violência e tem um Código de Ética, que deve ser seguido por todos nossos colaboradores", diz nota da emissora.

O caso foi revelado nesta terça-feira (27) pelo colunista Alexandre Lo-Bianco, do portal IG. Ele teve acesso ao Boletim de Ocorrência (B.O) registrado na Delegacia de Atendimento a Mulher do Rio de Janeiro.

Outro documento ainda mostra sentença de medida protetiva concedida à vítima das agressões. Violência teria ocorrido no último dia 20 de julho, quatro dias após o casal se separar.

"O requerido a teria agredido ao tapar sua boca e a segurar pelos braços, ambos com muita força, e dado tapas em seu rosto. Em seguida, o autor dos fatos a teria jogado na cama e tentado retirar suas roupas e manter relações sexuais com ela", diz documento divulgado pelo colunista e assinado pela juíza Adriana Ramos de Melo.

João Gana nega agressão

Em nota à coluna de Alexandre Lo-Bianco, João Gana negou as agressões e afirma ainda que só estava se defendendo. O ator alega que foi mantido em cárcere privado e já registrou queixa-crime contra a ex-companheira. O modelo define a ex como "desequilibrada" e pontua que ela está querendo vingança.

Ele comentou que o vídeo em que aparece dando tapas na mulher "está fora de contexto" e disse que se pronunciará novamente quando "todas as provas estiverem na mão da delegada e também tiver um perito para investigar o vídeo completo".

"Tenho áudios, ligações para o pai dela pedindo para acalmar a situação, ligações para minha mãe e amigos na data e hora do ocorrido. Vídeos no momento do acontecido provando que eu estava apenas querendo sair de casa e me defendendo das agressões dela", diz nota.

A vítima que fez a denúncia preferiu não se pronunciar sobre o assunto e pediu para ter a identidade preservada por questões de segurança.

Mãe defende ator

Catarina Gana, mãe do ator, sustentou a versão do filho de que ele era agredido e o defendeu em uma publicação nas redes sociais.

Legenda: Mãe do ator foi às redes sociais defender o filho Foto: Reprodução

"Meu filho está sendo acusado de agressão, após terminar um namoro, mas, na verdade ele foi agredido. Se não houver justiça aqui na terra, Deus não falha", escreveu.

Procurado pelo portal G1 RJ nesta quarta-feira (28) após a divulgação de seu afastamento de "Verdades Secretas 2", Gana afirmou que deve se pronunciar em breve.

"Irei me pronunciar, mas quando eu pelo menos tiver o meu direito de defesa. Em breve falaremos novamente", afirma.

Verdades Secretas 2

Sequência da novela de sucesso da TV Globo em 2015, "Verdades Secretas 2" já está sendo gravada e desta vez será lançada na plataforma de streaming Globoplay. Produção ainda não tem data de lançamento.

João Gana estava escalado no papel de Matheus, um jovem o interior que vai para São Paulo e se torna modelo. Ele viveria romance com a estilista Betty, interpretada pela atriz Deborah Evelyn.