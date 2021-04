Ator Heitor Martinez apresenta melhora significativa em quadro de Covid-19, confirma irmã

O ator Heitor Martinez, de 53 anos, apresentou melhoras significativas após ser internado com Covid-19 na UTI da Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada nesta segunda (12) pela irmã do ator, a jornalista Paula Martinez.

"A equipe médica está avaliando a possibilidade de tirar o oxigênio, tendo em vista que sua capacidade respiratória está se regularizando. Ele continua em observação para garantir a total recuperação", disse ela.

Em comunicado, a familiar fez questão de ressaltar o carinho pelos que torcem sobre a recuperação do irmão. "Não temos dúvidas que toda a maravilhosa energia e manifestações de carinho estão fazendo a diferença para nossa família e, principalmente, para o Heitor", afirmou.

Martinez foi hospitalizado no dia 3 de abril após ter uma baixa na saturação de oxigênio no sangue. "Ele foi fazer outros exames no hospital e houve um acordo para permanecer. Ele está recebendo oxigênio normal por cateter, não está intubado", disse Paula, na ocasião.

Infecção pela Covid

Segundo publicação da revista 'Quem', que relatou a internação do artista, a infecção pela doença causada pelo coronavírus teria ocorrido bem antes da internação, quando ele iniciou tratamento domiciliar.

Após entrada em hospital, o quadro não era definido como grave, mas com necessidade de acompanhamento médico.