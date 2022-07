Ator Gregory Itzin, o presidente Logan de '24 Horas', morre aos 74 anos de idade

Gregory Itzin, que interpretou o presidente Charles Logan, dos Estados Unidos, na série '24 Horas', morreu nesta sexta-feira (8), aos 74 anos de idade. A notícia foi confirmada pelo ex-diretor e produtor executivo da série, Jon Cassar, nas redes sociais.

"Meu amigo Greg Itzin faleceu hoje. Ele foi um dos atores mais talentosos com quem tive a honra de trabalhar, mas, mais do que isso, ele era um grande cara. Fará falta para sua família de '24 Horas' que não tinha nada além de amor e respeito por ele. Você deixou sua marca, agora descanse em paz amigo", escreveu Cassar, no Twitter.

De acordo com o jornal The Hollywood Reporter, o ator norte-americano morreu devido a complicações que surgiram durante uma cirurgia de emergência. Nascido em Washington, nos EUA, ele deixou esposa, dois filhos e um neto.

Carreira

O ator foi indicado duas vezes ao Emmy pelo personagem vivido em '24 Horas', série exibida entre os anos de 2001 e 2010.

Ele também participou de filmes como "Apertem os cintos, o piloto sumiu", "Medo e delírio", "Pecado original" e "Código de conduta".

Na TV, Itzin também participou de dois episódios de 'Friends', interpretando o pai do personagem Mike (Paul Rudd), namorado de Phoebe (Lisa Kudrow), e esteve em outras séries como 'The Nutt House', 'As Panteras', 'The Mentalist' e 'Murder One'.