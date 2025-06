Ator do live-action de 'Lilo & Stitch' morre aos 36 anos; saiba detalhes

O ator David Hekili Kenui Bell, conhecido pela participação no live-action “Lilo & Stitch" (2025), morreu aos 36 anos. A informação foi confirmada através de um comunicado da irmã do artista, Jalene Kanani Bell, publicado no último domingo (15).

Não foi informada a causa da morte do artista natural do Havaí, que no filme da Disney interpretou um personagem identificado como "cara grandão havaiano", aquele que deixa cair uma raspadinha ao ver um portal alienígena. David também atuou em séries como "Hawaii Five-0" e "Magnum P.I.".

"É com o coração pesado que compartilho que meu doce, generoso, talentoso, engraçado, brilhante e lindo irmão mais novo, David H. K. Bell, passará o dia de hoje na companhia do nosso Pai Celestial”, iniciou Jalene.

Ela prosseguiu: “Estava esperando encontrar as palavras e o estado de espírito certos para expressar a alegria que ele foi como ser humano — e como um verdadeiro príncipe de homem — mas o destino me empurrou nesta manhã com um boletim pré-agendado do Dia dos Pais, em homenagem aos homens de nossas vidas.” O dia dos pais nos Estados Unidos foi comemorado no domingo.

Ator viu filme vestido de Stitch

Na publicação, a irmã lembrou ainda que, há duas semanas, levou a família para assistir à estreia do filme em Kapolei. Ele estava vestido de Stitch e entregou pipoca aos fãs.

Ela relembrou que só conheceu o irmão aos 18 anos, durante a sua formatura, como um pedido feito para as mães dos irmãos.

Recentemente, o ator havaiano compartilhou em suas redes sociais uma publicação em que enaltecia os funcionários locais que atuaram em “Lilo e Stitch”. "Mahalo a todos que trabalharam neste filme. Eu sabia que seria especial comparecer à sessão para elenco e equipe, e não fiquei desapontado. Foi incrível ver tantas das verdadeiras estrelas na minha opinião: nossa equipe local do Havaí", disse.