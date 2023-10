Ator de ‘Sex Education’ curte férias no Rio de Janeiro; veja registros

Ncuti Gatwa, o Eric da série "Sex Education", está passando férias no Rio de Janeiro e compartilhando os melhores momentos em seu perfil no Instagram. O ator ruandense-escocês conheceu a Cidade Maravilhosa, após o lançamento da última temporada da série.

“Eu te amo, Rio”, escreveu Ncuti, em uma publicação feita nesta sexta-feira (29). Nos registros, o astro aprecia a vista da cidade nos teleféricos do Pão de Açúcar, bem como curte um dia de praia ao lado do cabeleireiro britânico Silas Baiden. Os dois estão hospedados no famoso hotel Copacabana Palace.

Nos comentários, fãs brasileiros foram à loucura. “Imagina só você em um rolê em Copacabana e dar de cara com o ícone. Eu jamais fingiria costume”, escreveu uma.

“Como eu queria estar no Rio para dar um cheiro nesse ‘homi’ maravilhoso”, brincou outra. "Mentiraaaaa! Ainda por cima do lado da minha casa! Vem tomar um café, migo!", comentou mais uma pessoa.