Ator de "Senhora do Destino" reaparece após cinco dias: 'se comunicou e está bem', diz mãe

Após cinco dias dado como desaparecido na Bolívia, o ator Agles Steib, de 38 anos, entrou em contato com a família nesse sábado (9). À revista Quem, a mãe dele, Leonete Carol, disse que o filho estava sem chip no celular. O artista deve retornar ao Brasil em até dois dias.

"Ele estava incomunicável por estar perdido em outro país. Ficou quatro dias sem chip no celular para se comunicar com a família. Graças a Deus já se comunicou e está bem. Está de volta para o Rio, mas deve demorar uns dois dias para chegar", detalhou Leonete, que é cabeleireira e maquiadora nos Estúdio Globo.

Agles ficou conhecido nacionalmente por interpretar Maikel Jackson na novela "Senhora do Destino", em 2005, na TV Globo. Na trama, o personagem era filho de Rita de Cássia (Adriana Lessa), que sofria violência doméstica e era dependente química.

O ator também esteve em "Paraíso Tropical" (2007), "Guerra e Paz" (2008) e nas séries "Linha Direta" (1999-2007) e "Força Tarefa" (2009-2011). No cinema, o ator participou dos filmes" Turista" (2006) e "Heleno" (2011).

Paradeiro

O ator tinha viajado à Bolívia em busca de emprego. Ele pegou o ônibus errado, em Santa Cruz de La Sierra, mas foi parar na Argentina quando tentava voltar para o Rio de Janeiro.

"Agora estou mais calma. Já estava pensando no pior. Ele também estava preocupado com a família, mas não podia se comunicar por causa do chip. Mariana, filha dele, de 15 anos, estava triste, cabisbaixa, e agora está mais tranquila. Ele está vivo e bem", afirma Leonete.