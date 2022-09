Ator de 'Riverdale' é condenado a prisão perpétua por matar a própria mãe

Ryan Grantham, ator da série "Riverdale", foi condenado à prisão perpétua por assassinar a própria mãe. O crime aconteceu em março 2020 no Canadá.

De acordo com informações do jornal New York Post, a pena do artista de 24 anos foi anunciada no Supremo Tribunal da Columbia Britânica, em Vancouver, nesta quinta-feira (22).

Ainda conforme a publicação, Ryan não poderá ter liberdade de condicional nos primeiros 14 anos de condenação.

Entenda o caso

Segundo o portal CBC News, Grantham matou a mãe em casa, enquanto ela tocava piano, no dia 31 de março de 2020. As investigações deram conta de que o ator premeditou o crime, tendo, inclusive, gravado vídeos.

Um desses vídeos foi produzido nas primeiras horas após o assassinato, depois de o ator comprar drogas e explosivos e passar um tempo assistindo à televisão. Nele, o ator confessa o que fez e mostra o cadáver de sua mãe.

Carreira

Grantham atua no cinema e na televisão desde os 9 anos de idade. Além de 'Riverdale' e 'Supernatural', ele já participou dos filmes 'iZombie', 'Diário de um Banana' e 'O Mundo Imaginário do Doutor Parnassus".