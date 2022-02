Ator de 'Que rei sou eu', José Carlos Sanches, morre aos 67 anos

O ator José Carlos Sanches, de 67 anos, foi encontrado morto, na noite desta sexta-feira (25), na casa onde morava, em Copacabana, no Rio de Janeiro. As informações são do O Globo.

O ator era conhecido pela interpretação do soldado Balestero em "Que rei sou eu?", entre outras novelas da década de 1980.

Conforme apuração do jornal, a polícia acredita que José já estivesse morto, pelo menos, quatro dias antes de ter sido encontrado devido ao estado de decomposição do corpo. O ator morava sozinho. A polícia foi acionada por vizinhos.

José, que era formado em Direito, estava com uma carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ao lado.