Ator de Nashville, Cody Longo é encontrado morto em casa, aos 34 anos

O ator Cody Longo, 34, foi encontrado morto na cama em sua própria residência em Austin, no Texas, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi revelada. As informações são do UOL.

O corpo do artista foi encontrado na última quarta-feira (8), após sua esposa, Stephanie, acionar a polícia por não conseguir falar com ele.

Ao chegarem no local, os policiais chamaram por Cody. Sem resposta, os agentes derrubaram a porta e o encontraram.

"Nosso mundo está destruído", declarou Stephanie. Ainda de acordo com o site TMZ, Cody lutou por anos contra o vício em álcool e chegou a ser internado em uma clínica de reabilitação em 2022.

Além da esposa, Cody deixa uma filha de 7 anos, um de 5 e outro de 1 ano. Na TV, Cody Longo ficou conhecido por atuar em séries como Nashville, Hollywood Heights e Days of Ours Lives, e filmes como "As Apimentadas: Ainda Mais Apimentadas", entre outros.