Ator de "Eternos" sofre golpe de faca em tentativa de assalto na Irlanda

Um dos Eternos da Marvel no novo "Batman", o ator irlandês Barry Keoghan teve o rosto ferido por faca durante uma tentativa de assalto e precisou ser hospitalizado em Galway, na Irlanda. O acidente ocorreu no dia 15 de agosto, mas só agora ganhou repercussão.

Keoghan estava na cidade a trabalho. Ele filmava cenas de "The Banshees of Inisheer", novo filme do diretor Martin McDonagh.

Conforme os tablóides britânicos, Keoghan foi encontrado com ferimentos na face por funcionários do hotel onde estava hospedado.

A equipe do empreendimento acionou uma ambulância e o ator foi socorrido ao Hospital Universitário de Galway.

O artista precisou de curativos no corpo e no rosto, mas foi liberado pela equipe médica para voltar ao hotel.

Investigação

A polícia de Galway não encontrou nenhum suspeito do atentado, e descreveu o crime como atendimento a "um homem de 20 anos com ferimentos leves".

O caso só veio a tona agora porque Keoghan e a equipe decidiu manter o ataque em segredo.