Ator Danton Mello deixa a TV Globo depois de 37 anos

O ator Danton Mello anunciou, nesta quinta-feira (31), o término do contrato com a Rede Globo. O ator esteve no ar em "Um Lugar ao Sol", novela das 21h que chegou ao fim no último dia 25.

Danton, de 46 anos, estreou na emissora aos 10, na novela "A Gata Comeu", e trabalhou por cerca de 37 anos na casa. Nesse tempo, ele participou de produções como "Vale Tudo", "Tieta" e "Malhação".

O anúncio do fim do vínculo foi feito pelo Instagram.

"O mercado vem mudando e com isso vem também a vontade de buscar novos projetos e desafios. Que seja, então, um caminho cheio de descobertas e personagens para vocês aproveitarem", escreveu Danton.

Ele ainda pode retornar à emissora, mas com contratos firmados por obra. "Eu só quero continuar fazendo o que aprendi a amar desde cedo: contar histórias e emocionar."