Ator Daniel Rocha, namorado de Vitória Strada, convoca MC Gui para luta: 'você é frouxo'

O ator Daniel Rocha, namorado da atriz Vitória Strada, que está confinada no BBB 25, usou as redes sociais, nesta segunda-feira (10), para convocar o cantor e funkeiro MC Gui para a luta de boxe no ringue do evento Fight Music Show. O artista ainda chamou o ex-participante do reality show “A Fazenda” de frouxo.

“Esse vídeo aqui é um papo direto para o MC Gui. Vamos ver se agora ele para de fugir da luta. Você é frouxo e tem medo de mim. Eu também teria medo de mim. Estava tudo marcado com a luta, você falou que vai pegar um playboy, que sou eu, no caso. Tudo certo, não vou correr, não”, iniciou Daniel.

Veja também Zoeira Lexa ganha homenagem da Unidos da Tijuca e escola não deve ter rainha de bateria para Carnaval 2025: 'Por respeito' Zoeira ‘História de Amor’ retorna em edição especial; veja sinopse, personagens e elenco da novela de Manoel Carlos

O ator alega que Gui tem fugido do peso necessário para que a luta aconteça. "Você fica subindo a cada dia um quilo. Sabendo que tenho 71 kg, você fala que tem 79 kg. Estou dentro, vou para o seu peso, pode fechar essa luta. Vou bater em você bem mais leve e você ver o que é boxe. Você não sabe nada. Para de correr e sobe naquele ringue que vou te bater muito".

Artes marciais

Daniel chegou a interpretar o lutador Popó na série “Irmãos Freitas”. O ator, no entanto, é envolvido com as artes marciais desde antes de iniciar a carreira de ator. Ele começou no jiu-jitsu e fez kick boxing antes de estourar na novela da Globo "Avenida Brasil".

Segundo a “Quem”, participantes desse tipo de luta faturem mais de R$ 3 milhões.