Ator Bob Saget, famoso por série 'Três é Demais', morre aos 65 anos, diz site americano

O ator e comediante americano Bob Saget, conhecido por atuar na série "Três é Demais" (Full House), morreu aos 65 anos neste domingo (9). A informação foi divulgada pelo site TMZ. A causa do óbito não foi divulgada.

A polícia americana foi chamada ao hotel Ritz-Carlton após o chamado seguranças. Ele foi declarado morto no local.

De acordo com o portal sobre famosos, a polícia do condado de Orange, onde fica Orlando, afirmou que respondeu a um chamado no hotel em relação a um "homem que não respondia" em um quarto. Ele foi identificado como Robert Saget. Detetives não encontraram sinais suspeitos ou drogas.

Como Danny Tanner, o ator Bob Saget foi pai de três filhas em "Três é Demais", sendo Michelle Tanner interpretada pelas gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen.

Legenda: Robert Lane Saget nasceu na Filadélfia, em 17 de maio de 1956 Foto: Reprodução/Instagram

Em 2020, Bob Saget retornou ao papel mais de 10 anos depois, na continuação "Fuller House", um dos últimos trabalhos gravados.