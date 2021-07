Ator Bob Odenkirk desmaia durante gravações de 'Better Call Saul' e é levado ao hospital às pressas

Bob Odenkirk, protagonista da série 'Better Call Saul', desmaiou durante as gravações da produção e precisou ser levado às pressas ao hospital na última terça-feira (27). Pessoas próximas ao artista confirmaram a internação.

Até o momento, no entanto, as causas da internação do ator não foram confirmadas. Segundo o portal TMZ, ele segue internado, recebendo cuidados médicos, mas não se sabe se ele estava consciente quando foi levado à unidade de saúde.

O incidente ocorreu no estado do Novo México, nos Estados Unidos, onde é gravada a série derivada de 'Breaking Bad'. Odenkirk, que tem 58 anos, foi auxiliado pela equipe e colocado em uma ambulância.

Gravações da série

'Better Call Saul' está em fase de gravações para a sexta temporada. O personagem de Odenkirk, Saul Goodman, surgiu inicialmente na série 'Breaking Bad', como o advogado de defesa criminal de Walter White, interpretado pelo ator Bryan Creston.

Legenda: Saul Goodman foi o advogado de Walter White, de 'Breaking Bad' Foto: divulgação

O spinoff, expressão utilizada para definir a série derivada, mostra a trajetória do advogado em meio ao mundo do tráfico de drogas e criminosos.

Por conta da série, Odenkirk foi indicado ao Emmy quatro vezes. Além disso, ele é conhecido por filmes como "The Post" (2017) e "Adoráveis mulheres" (2019).