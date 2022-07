Ator Bernard Cribbins, de 'Doctor Who', morre aos 93 anos

O ator Bernard Cribbins, que interpretou o personagem Wilfred Mott na série 'Doctor Who', faleceu aos 93 anos. Segundo a BBC, que divulgou a informação, a causa da morte ainda não foi revelada.

Cribbins somou oito décadas de carreira, iniciadas no teatro, e ficou conhecido também no entretenimento infantil britânico por conta de uma série estrelada entre 2007 e 2010.

No cinema, Cribbins atuou em Casino Royale (1967), paródia de James Bond; e Frenesi (1970), dirigido por Alfred Hitchcock. Além disso, atuou em "Quando o Coração Bate Mais Forte" (1970), foi o narrador da série "The Wombles" (1973-1975) e esteve na série infantil "Jackanory" (1966-1995).

Já em 2018, quando estava prestes a fazer 90 anos, o ator publicou uma autobiografia para falar de todos os anos de carreira. No livro 'Bernard Who? 75 Years Of Doing Absolutely Everything', ele falou sobre todos os trabalhos que fez ao longo da vida.