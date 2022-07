Astros de Stranger Things, Jamie Campbell Bower e Joseph Quinn chegam ao Brasil: 'gratos por tudo'

Enquanto a última leva de episódios de Stranger Things 4 ainda segue sendo comentada nas redes sociais, os atores Jamie Campbell Bower e Joseph Quinn chegaram ao Brasil como parte de divulgação da produção. Sob os olhares do público e da imprensa, convidados para uma coletiva nesta quarta-feira (6), eles parecem ter uma sensação em comum sobre ter participado da série: gratidão.

Legenda: Jamie compartilhou alguns momentos no Brasil nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

"Tudo está sendo muito incrível e sou muito grato por tudo isso. Só consigo dizer que estou me sentindo muito feliz", disse Joseph Quinn, com um sorriso no rosto, sobre a repercussão do personagem Eddie, uma das adições da temporada e sucesso absoluto entre o público.

Construção de personagem

Os personagens, inclusive, foram o centro da entrevista, na qual o Diário do Nordeste esteve presente. Logo de início, ambos já foram questionados sobre como a preparação de cada um influenciou no que foi visto em cena.

"Obviamente, o processo para construir meu personagem foi realmente algo muito pessoal. A forma que Matt e Ross escrevem tem muita verdade, muita beleza e, naturalmente, tem ali exatamente o que se está procurando", confirmou Jamie.

Se você ainda não assistiu sequer a primeira parte da nova temporada de Stranger Things, a recomendação é que pare imediatamente por aqui. O ator interpreta Vecna/Henry/001, no que podemos chamar de o principal vilão da série inteira até agora, algo que nem sequer havia sido imaginado pelos fãs.

Nesse sentido, Jamie até cita o fator da surpresa do público na revelação, mas assegura ter pensado em outras questões quando estava na fase de formação do personagem. "Realmente não considerei a surpresa para o público como o principal fator nisso. Eu já devia saber todo o caminho dele até lá, quando todo mundo saberia sobre ele. Porém, óbvio, ajudou muito entender isso", pontuou.

Enquanto isso, para Joseph Quinn, que interpreta Eddie Munson, incorporar a personalidade do jovem foi algo mais leve. "Não tive que fazer muita coisa. Ele é meio que pego com o que está acontecendo ali, então ele precisa ser mais "infantil", "gostável", até porque ele também não está preparado para viver tudo isso", explicou.

Segundo ele, foi necessário se concentrar em duas coisas: fazer com que Eddie aparentasse ser jovem e não ter um sotaque de uma pessoa saída do sul de Londres. "Queria que ele parecesse o mais espontâneo que poderia ser", garantiu.

Vilão da história

Dias antes da chegada dos atores ao Brasil, a própria Netflix divulgou parte da preparação de Jamie para acrescentar trejeitos e uma voz especial em Vecna. Com uma voz sombria, o grande vilão da temporada, responsável por aterrorizar Hawkins, tem a aura exatamente igual a este objetivo.

Se deixar a voz em um tom mais grave já parecia algo difícil, Jamie contou ainda durante a entrevista que a caracterização como o vilão foi um dos principais desafios que já teve na carreira até então.

Legenda: Vecna é o principal vilão da nova temporada de Stranger Things Foto: reprodução/Netflix

"Um dos maiores foi colocar minha energia para fora de toda aquela pele, precisava existir uma vibração para fora daquilo, era um processo para lidar o jeito que o Henry também se comportava antes daquilo tudo. Então, foi uma imersão", brincou ao também revelar que passou horas fora do set imaginando como mexeria as mãos enquanto estivesse interpretando.

Permanecer no lado ruim da história, ele explica, já virou algo "natural". Em trabalhos anteriores, como foi na franquia de Harry Potter e em Crepúsculo, ele já havia feito, ainda que minimamente, um vilão.

"O que mais gosto desses personagens do "mal" é que eles têm muito a oferecer de, uma verdade, um trauma. Para mim, do jeito que minha mente funciona, sempre há muito para escavar. Sou viciado, obcecado por esse processo", reforçou.

5ª temporada de Stranger Things

Enquanto os fãs teorizam sobre os episódios já finalizados, muitos já pensam mais a frente e se questionam sobre o que virá. Eddie morreu na batalha no Mundo Invertido e Vecna permanece vivo, segundo as sensações de Will. Mas o que os próprios atores esperam desse final?

"Para ser honesto, tudo que eu gostaria é que Eddie tivesse o nome limpo", opinou Joseph Quinn. Até mesmo no último episódio, o personagem é tido como um dos responsáveis pelas mortes na cidade da série.

Para Jamie, que sabe da presença que terá nesta última parte, o desejo é maior. "Vecna tem uma história com outros personagens anteriores, então eu gostaria de redescobrir ele de outra forma. A intenção seria mesmo bagunçar com estas pessoas um pouco", brincou.