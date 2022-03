Artista plástico do Ceará participa do 'Domingão com Huck' e ganha R$ 39 mil

O cearense Edismar Arruda, conhecido por esculturas feitas com sucata automotiva, participou do quadro "The Wall" no "Domingão do Huck". Neste domingo (6), as obras do artista plástico de Jaguaribara (CE) foram apresentadas no dominical.

O "The Wall" é um quadro onde o participante precisa de sorte e saber sobre assuntos de conhecimentos de gerais. A cada pergunta acertada ou errada, bolas são soltas em um grande muro e podem cair em valores positivos ou negativos.

Ao final do programa, o cearense conseguiu ganhar R$39 mil. Segundo Edismar Arruda, o dinheiro deve ser investido para montar o ateliê e também na criação de um parque temático em Jaguaribara.

Com bom humor, Luciano Huck interagiu com o cearense e falou da paixão pelo Estado.

Trabalho com sucata automotiva

Elefante, girafa, leão, peixe, cavalo, entre outros animais. Todos em tamanho real. O que começou como hobby, se tornou a principal fonte de sustento de Edismar Arruda. O sucesso como artesão o fez largar o trabalho de metalúrgico em uma empresa e se dedicar às esculturas.

A história de Edismar começou em 2001, quando os moradores da antiga Jaguaribara foram removidos de suas casas, que seriam inundadas pelo Açude Castanhão. Enquanto as águas colocaram um fim na trajetória de dezenas de famílias naquele lugar, para o jovem de até então 14 anos, o recomeço também significava uma oportunidade.