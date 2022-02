Arthur Picoli chora nas redes sociais após ter imagem associada a estupro de adolescente

O ex-bbb e professor de crossfit Arthur Picoli publicou, nesta sexta-feira (18), em seu Instagram, vídeos chorando após ter sua imagem vinculada por um jornal do Espírito Santo a um caso de estupro de menor de idade. Picoli ainda relatou estar sofrendo diversas ameaças desde que a imagem foi veiculada.

"Eu me envergonho de ter que vir aqui falar sobre isso porque, quem me conhece sabe", disse. "Meu telefone desde cedo com ligações e mensagens de ameaça, sabendo que estou em tal hotel, sabendo o aeroporto que vou estar", acrescentou Arthur entre lágrimas.

Jornal

Nas redes, o jornal Folha do ES publicou a foto de Picoli com link e título para a matéria noticiando o estupro de uma adolescente de 14 anos a caminho da escola.

No entanto, a publicação foi excluída e o veículo publicou outra matéria com a imagem do professor. Dessa vez, noticiando o affair de Picoli com ex de cantor famoso.