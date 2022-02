Arthur Aguiar fala sobre processo de emagrecimento para entrar no BBB 22: ‘queria mais’

O cantor e ator Arthur Aguiar voltou a falar sobre a alimentação que mantinha fora da casa do BBB 22. No início da tarde desta quarta-feira (9), em conversa com o também participante do jogo Tiago Abravanel, ele citou a dieta de emagrecimento que seguiu pouco antes da entrada no programa.

“Eu queria ter emagrecido mais, aí eu não consegui chegar no lugar que eu gostaria e aí eu pensei: ‘e agora?’, mas depois eu falei: ‘mano, é isso aí’”, explicou ele ao aliado de jogo.

Dieta com Maíra

A alimentação de Arthur, inclusive, já virou pauta fora do confinamento. Logo após a entrada do artista no programa, a esposa dele, Maíra Cardi, o criticou nas redes sociais por comer pão no grupo da Xepa.

Além disso, Maíra, que é ex-BBB e atua como coach de emagrecimento, chegou a revelar que acompanhou Arthur durante a preparação para o programa, levando-o a perder cerca de 7 kg para a competição.

Na conversa desta tarde, ele comentou sobre a preocupação que teve com o que as pessoas achariam do corpo. “Existe esse conflito do que as pessoas vão achar, mas tipo, o que eu quero? Qual o meu principal objetivo, entendeu? Eu fiquei nesse conflito até que eu entendi, que o fato de eu não ter conseguido chegar no lugar que eu coloquei como meta, também fazia parte de um processo”, finalizou.