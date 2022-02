Arthur Aguiar diz que vai se casar de novo com Maíra Cardi; ator promete aliança de diamante

As desavenças do casal Arthur Aguiar e Maíra Cardi parecem ter ficado realmente no passado. Em conversa com Paulo André no jardim do BBB 22, o ator revelou que irá se casar novamente com a coach fitness, mãe de sua filha, Sophia.

Arthur disse que ele e Maíra já se casaram no papel, mas que agora a vontade do casal é fazer uma cerimônia religiosa. Após mais de um mês de confinamento, o ator também falou que sente falta da amada.

"Tô com muita saudade dela. Será que ela tá me assistindo? Será que tô vacilando?", perguntou ao amigo Paulo André. O atleta respondeu: "Tá não, só tá comendo muito pão", brincou.

Ele ainda revelou detalhes sobre a aliança do casal. "A gente vai usar uma aliança bem brilhante de ouro branco com diamantes", afirmou.

Entre idas e vindas, casal está junto desde 2017

Mayra Cardi e Arthur Aguiar se conheceram em 2017. Quatro meses após o namoro, eles ficaram noivos e, em dezembro de 2017, a empresária realizou uma cerimônia surpresa para o ator, que na época estava na novela "O Outro Lado do Paraíso", da TV Globo.

O casamento foi realizado na casa da coach, no Rio de Janeiro, apenas com familiares e amigos próximos. Na época, a roupa escolhida por Maíra para a cerimônia chamou a atenção. A noiva usou uma saia, um cropped e um tênis para celebrar a união.